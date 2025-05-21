Президент России Владимир Путин посетил Курскую область. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Визит главы государства в регион состоялся 20 мая. Он провел встречу с волонтерами в гуманитарном штабе и поблагодарил их за проделанную работу. Также Путин провел совещание с руководителями муниципалитетов, встретился с и.о. губернатора Александром Хинштейном и посетил строящуюся Курскую АЭС-2 в Курчатове.
Ранее Путин заявил, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной.
Видео: kremlin.ru
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