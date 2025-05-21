Визит главы государства в регион состоялся 20 мая.

Президент России Владимир Путин посетил Курскую область. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Визит главы государства в регион состоялся 20 мая. Он провел встречу с волонтерами в гуманитарном штабе и поблагодарил их за проделанную работу. Также Путин провел совещание с руководителями муниципалитетов, встретился с и.о. губернатора Александром Хинштейном и посетил строящуюся Курскую АЭС-2 в Курчатове.

Ранее Путин заявил, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной.

Видео: kremlin.ru