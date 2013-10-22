Путин: Россия готова работать над меморандумом с Украиной

Глава государства провел телефонный разговор с Трампом по теме переговоров.

Россия готова работать над меморандумом с Украиной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с журналистами.

Вчера, 19 мая, глава государства провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что разговор длился более двух часов. По словам Путина, он договорился с Трампом о том, что Россия предложит и готова работать с Украиной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.

С определением ряда позиций, как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая и возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин назвал одну из приоритетных задач современности.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН