По его словам, такая работа должна опираться на позитивный исторический опыт и уроки прошлого.

Президент РФ Владимир Путин назвал одну из приоритетных задач современности. Об следует из его приветствия к участникам XIII Петербургского международного юридического форума, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства отметил необходимость налаживать работу глобальных институтов управления так, чтобы они служили процветанию и прогрессу. Он подчеркнул, что это особенно важно в условиях активно формирующегося многополярного миропорядка. Путин добавил, что такая работа должна опираться на позитивный исторический опыт и уроки прошлого.

Ранее Путин предложил Совбезу обсудить вопросы информационной безопасности.

Фото: kremlin.ru