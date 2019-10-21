  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Путин назвал одну из приоритетных задач современности
Сегодня, 10:52
112
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Путин назвал одну из приоритетных задач современности

0 0

По его словам, такая работа должна опираться на позитивный исторический опыт и уроки прошлого.

Президент РФ Владимир Путин назвал одну из приоритетных задач современности. Об следует из его приветствия к участникам XIII Петербургского международного юридического форума, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства отметил необходимость налаживать работу глобальных институтов управления так, чтобы они служили процветанию и прогрессу. Он подчеркнул, что это особенно важно в условиях активно формирующегося многополярного миропорядка. Путин добавил, что такая работа должна опираться на позитивный исторический опыт и уроки прошлого.

Ранее Путин предложил Совбезу обсудить вопросы информационной безопасности.

Фото: kremlin.ru

Теги: владимир путин, задачи, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии