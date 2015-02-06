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Путин предложил Совбезу обсудить вопросы информационной безопасности

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По его словам, для России этот вопрос является важным.

Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В совещании приняли участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу. Глава государства предложил обсудить вопросы обеспечения информационной безопасности. По его словам, для России этот вопрос является важным.

Ранее мы сообщали, что уровень доверия россиян Путину превышает 81%.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, информационная безопасность, президент россии, совет безопасности рф
Категории: Лента новостей, Новости России,

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