Новый ангел Романа Шустрова поселился на берегу Пряжки

Ангел занял место, где Роман часто гулял вместе со своей супругой. По задумке мастера, Матисов остров должен был стать городом художников.

На берегу реки Пряжки появился миниатюрный бронзовый ангел с ветрячком. Фигурка установлена в честь её создателя, скульптора Романа Шустрова.

Как пишет телеканал "Санкт-Петербург", ангел занял место, где Роман часто гулял вместе со своей супругой. По задумке мастера, Матисов остров должен был стать городом художников.

Директор музея петербургских ангелов Елена Добрякова напомнила, что Роман ушёл из жизни во время первой волны пандемии COVID-19. В его память, а также в память о его жене, ушедшей спустя год, открыли музей.

Торжественное открытие скульптуры превратилось в настоящий праздник. Дети, одетые в костюмы ангелов с красными беретами, создали у зрителей ощущение погружения в сказочный мир.

Стоит отметить, что эта скульптура стала частью аллеи проекта Остров Роз, который был учрежден по инициативе жителей города. На сегодняшний день в Петербурге установлены три ангела, созданные Романом Шустровым. Организаторы проекта надеются, что количество подобных скульптур в городе увеличится.

Летом Любашинский ангел чуть было не потерял голову от переизбытка чувств посетителей парка.

Фото: ВКонтакте / Музей ПЕТЕРБУРГСКИХ АНГЕЛОВ (Владимир Орёликов)