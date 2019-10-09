Как выглядит Любашинский ангел, вернувшийся в беседку на фонтане

Piter.TV узнал, как ангела в Любашинском саду защитили от вандалов.

Любашинский ангел вернулся в беседку на фонтане в зимнем одеянии. Рабочие установили ангела в беседке Любашинского фонтана после ремонта креплений. Скульптура расшаталась из-за пристального внимания горожан и туристов. Piter.TV узнал, как ангела в Любашинском саду защитили от вандалов.

Сейчас у него в основании два штыря с бронзовой пластиной, один штырь вошел через камень, теперь это будет сложнее сделать, чем просто со скамейки его оторвать. Олег Муртазин, начальник управления ГУП "Водоканал СПБ"

Ангелу повезло, его успели вовремя увезти, поэтому он не успел серьезно пострадать. Однако петербуржцы переживают за скульптуру и сад из-за отсутствия охраны.

Я часто прихожу утром, я здесь живу, гуляю и вижу, что окурки набросаны, заметено все в углы, банки из-под пива, все сидения грязные, кто-то встает ногами. Почему здесь не охраняется объект? Галина, местная жительница

На зиму скульптуру планируют укрыть от холодов деревянными конструкциями. Фонтан в Любашинском саду отключат в конце октября.

Фото и видео: Piter.TV