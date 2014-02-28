Скульптуру ангела из Любашинского сада отреставрировали в Петербурге

Специалистам не пришлось демонтировать "пострадавшего" – его починили прямо на ангельском посту.

Сегодня, 13 июля, специалисты "Водоканала" занялись реставрацией скульптуры ангела, которая находится в Любашинском саду Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Реставраторам не пришлось демонтировать "пострадавшего" – его починили прямо на ангельском посту.

Трещина на шее скульптуры образовалась из-за того, что гости сада "норовили повиснуть" на ней. Посетителей все еще просят быть бережными по отношению к городским фонтанам и скульптурам.

Видео: пресс-служба "Водоканала"