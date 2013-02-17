Любашинский сад засияет в новом свете

В саду Калининского района началась реконструкция наружного освещения.

В Любашинском саду Калининского района города началась реконструкция наружного освещения. С 1975-го года там установлено и стоит всего 70 светильников, – рассказывают в пресс-службе Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Северной столицы.

В рамках реализации проекта реконструкции в Любашинском саду поставят 391 новый светодиодный светильник, а также проведут металлические опоры вдоль всех аллей парка.

До сих пор сеть электроснабжения сада была проложена по воздуху. Это также намерены исправить в рамках начавшегося проекта реновации – провода проведут под землей.

По итогу работ планируется осветить спортивные и детские площадки и зоны отдыха, которые до сих пор пребывали в тени. Завершить проект реконструкции СПб ГБУ "Ленсвет" обещает к лету 2025-го года.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге после реконструкции вновь заработали 4 фонтана.

Скриншот из видео: Комитет по энергетике Санкт-Петербурга