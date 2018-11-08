Ангела из Любашинского сада не украли, а отправили на ремонт

У ангела не выдержали крепления, так как летом очень много туристов обнимаются, фотографируются с фигуркой и загадывают желания.

Жители района волнуются за судьбу ангела Любашинского фонтана. Как пояснили в администрации Калининкого района Piter.TV, ангела забрали на ремонт.

У ангела не выдержали крепления, так как летом очень много туристов обнимаются, фотографируются с фигуркой и загадывают желания. Сейчас инженеры думают как усилить крепления, чтобы в дальнейшем они выдержали напор. После этого ангел вернется на свое прежнее место.

Скульптуру ангела сделал петербургский кукольник Роман Широков. Она появилась в саду в конце августа после реконструкции.

Фото: ВК/ Калининский район - территория развития