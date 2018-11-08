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Ангела из Любашинского сада не украли, а отправили на ремонт
Сегодня, 10:43
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nastya960

Ангела из Любашинского сада не украли, а отправили на ремонт

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У ангела не выдержали крепления, так как летом очень много туристов обнимаются, фотографируются с фигуркой и загадывают желания.

Жители района волнуются за судьбу ангела Любашинского фонтана. Как пояснили в администрации Калининкого района Piter.TV, ангела забрали на ремонт.

У ангела не выдержали крепления, так как летом очень много туристов обнимаются, фотографируются с фигуркой и загадывают желания. Сейчас инженеры думают как усилить крепления, чтобы в дальнейшем они выдержали напор. После этого ангел вернется на свое прежнее место. 

Скульптуру ангела сделал петербургский кукольник Роман Широков. Она появилась в саду в конце августа после реконструкции. 

Фото: ВК/ Калининский район - территория развития

Теги: ангел, любашинский сад
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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