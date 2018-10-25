Из Любашинского парка исчезла фигурка ангела

Статуэтка успела полюбиться всем жителям Калининского района.

Жители Калининского района сообщили о пропаже металлической фигуры ангела из Любашинского парка. В сети появилась фотография пустой скамейки, на которой некогда "сидела" статуэтка.

Петербуржцы обеспокоены исчезновением полюбившейся всем скульптуры. Вместо ангела на скамейке остался один замотанный тряпками штырь.

"Наверно, улетел. А мы его так любили", – написали горожане в комментариях под фото.

Скульптура петербургского кукольника Романа Широкова появилась в Любашенском парке после реконструкции в конце августа. Кроме сидящего на скамейке босоногого мальчика с крыльями, там открылся пешеходный фонтан.

Ранее художник Олег Лукьянов ответил вандалам, испортившим фрески.

Фото: ВКонтакте / Калининский район #Бакан