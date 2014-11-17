Пропавшего на сапе подростка нашли живым у Сестрорецкого болота

15-летний мальчик отплыл от берега на сапборде и пропал днём 23 июня. Поиски длились несколько часов. Спасатели обнаружили его в районе заказника "Сестрорецкое болото", он жив и передан медикам.

В Курортном районе Петербурга завершились поиски подростка, который пропал после катания на сапборде. 15-летний школьник днём 23 июня отправился на прогулку по озеру Сестрорецкий разлив и исчез из виду. Близкие забили тревогу и вызвали экстренные службы.

Спасатели вели поиски с воды на двух катерах и с берега силами пожарной охраны. В 19:22 мальчика обнаружили живым в районе государственного заказника "Сестрорецкое болото". Спасатели транспортировали его на берег. Внешне подросток выглядит здоровым, его передали сотрудникам скорой помощи для медицинского осмотра. Проводится проверка обстоятельств происшествия.

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Фото: Piter.TV