Художник Олег Лукьянов ответил вандалам, испортившим фрески

Вандалы испортили картины музея под открытым небом, на них написали оскорбления художников.

Художник Олег Лукьянов ответил вандалам, испортившим уличные фрески в одном из дворов по Кирочной улице. На фресках написали оскорбления в адрес основателя музея под открытым небом. Лукьянов отметил, что неизвестные лишили петербуржцев возможности наслаждаться искусством.

Произошедшее нельзя назвать вандализмом, так как вандализм – это все-таки порча, надругательство, а то, что случилось – это настоящее воровство. Потому что украли у людей возможность наслаждаться прекрасным, возможность остановиться и хотя бы на минуту осознать себя и оторваться от этой суеты. Мы обязательно восстановим картины. Ждем, когда вырвутся из своего плотного графика авторы этих работ, и мы обязательно вернем им первозданную красоту. Олег Лукьянов, основатель музея под открытым небом

Фрески испортили 21 сентября, спустя десять дней с момента их появления во дворе. Пострадали работы Владимира Кириллова и Алексея Кирьянова. Фреску с изображением Петербурга, написанную Владимиром Колбасовым не тронули.

Фото и видео: Piter.tv