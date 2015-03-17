В Шушарах появилась "Стена плача"

Арт-объект, имитирующий стену, напоминает чиновникам, что необходимо разбить парк в запруженном автомобилями районе, что не хватает школ, и об их обещаниях пустить через Шушары трамвай.

В Шушарах появился арт-объект под названием "Стена Шушарского плача". Его установили местные активисты, которые борются за улучшение благоустройства и транспортной доступности своего пригорода.

Арт-объект, имитирующий стену, напоминает чиновникам, что необходимо разбить парк в запруженном автомобилями районе, что не хватает школ, и об их обещаниях пустить через Шушары трамвай. Вместе с этим авторы инсталляции жалуются на множественные ларьки, отсутствие освещения во дворах и разбитые дороги.

В паблике "Шумные Шушары" добавили, что "чтобы вы точно знали, куда вы собираетесь переехать, приглашаем всех, кто планирует приобрести квартиру в нашем посёлке - добраться вначале до нашей "стены Шушарского плача", постоять у неё и поплакать".

Фото: Вконтакте / Шумные Шушары

