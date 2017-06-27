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На Маяковского петербуржцы окружили дом с граффити Хармса живой цепью

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По словам активистов, наступают решающие дни в проекте в защиту стрит-арта, на котором изображен Хармс.

Жители Петербурга 27 ноября вышли на защиту стрит-арта на улице Маяковского. На доме изображено граффити Даниила Хармса, которое хотят закрасить. На акции побывал корреспондент Piter.TV.

В цепочке неравнодушные петербуржцы читали стихотворения поэтов Серебряного века. По словам активистов, наступают решающие дни в проекте в защиту стрит-арта, на котором изображен Хармс. Они также подчеркнули, что передают пакет документов для заключения мирового соглашения в администрацию Центрального района. За акцией наблюдали правоохранители. 

Напомним, иск об уничтожении граффити в суд подала администрация Центрального района. Власти объяснили это тем, что не получили документ, в котором бы все собственники дома поддерживали сохранение рисунка. 

Ранее петербуржцы запустили флешмоб за сохранение граффити с Хармсом. Они читают его стихи на видео.

Видео и фото: Piter.TV

Теги: граффити, защита граффити, стрит арт, хармс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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