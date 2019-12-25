В администрации Центрального района прокомментировали ситуацию с портретом Хармса

Граффити должны закрасить в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу.

В пресс-службе администрации Центрального района прокомментировали ситуацию с портретом Даниила Хармса на улице Маяковского.

Накануне Дзержинский районный суд постановил закрасить граффити на доме №11 литера А. В XX веке на протяжении 16 лет в нем жил сам Хармс. Истцом выступила администрация Центрального района, ответчиком — ТСЖ "Маяковского, 11". Суд обязал ТСЖ в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу устранить несанкционированные надписи и рисунки с лицевого фасада дома.

Как рассказали в администрации района, жителям предлагался вариант мирового соглашения. Граффити можно было сохранить, если бы был согласованный проект и решение собственников о сохранении граффити. Однако проект, который бы разрешал оставить граффити на фасаде дома, ни в администрацию района, ни в рамках судебного процесса так и не поступал.

До вступления в законную силу решения суда у жителей остается право на согласование рисунка. пресс-служба администрации Центрального района Петербурга

Ранее Борис Вишневский выступил за сохранение граффити с Хармсом.

Фото: Instagram / @harmstarukha