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В администрации Центрального района прокомментировали ситуацию с портретом Хармса
Сегодня, 17:23
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В администрации Центрального района прокомментировали ситуацию с портретом Хармса

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Граффити должны закрасить в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу.

В пресс-службе администрации Центрального района прокомментировали ситуацию с портретом Даниила Хармса на улице Маяковского.

Накануне Дзержинский районный суд постановил закрасить граффити на доме №11 литера А. В XX веке на протяжении 16 лет в нем жил сам Хармс. Истцом выступила администрация Центрального района, ответчиком — ТСЖ "Маяковского, 11". Суд обязал ТСЖ в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу устранить несанкционированные надписи и рисунки с лицевого фасада дома. 

Как рассказали в администрации района, жителям предлагался вариант мирового соглашения. Граффити можно было сохранить, если бы был согласованный проект и решение собственников о сохранении граффити. Однако проект, который бы разрешал оставить граффити на фасаде дома, ни в администрацию района, ни в рамках судебного процесса так и не поступал. 

До вступления в законную силу решения суда у жителей остается право на согласование рисунка. 

пресс-служба администрации Центрального района Петербурга

Ранее Борис Вишневский выступил за сохранение граффити с Хармсом.

Фото: Instagram / @harmstarukha

Теги: администрация, граффити, даниил хармс
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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