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Суд обязал закрасить граффити с Даниилом Хармсом на улице Маяковского
Сегодня, 18:18
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Суд обязал закрасить граффити с Даниилом Хармсом на улице Маяковского

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Граффити должны закрасить в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу.

На улице Маяковского закрасят граффити с изображением Даниила Хармса. Дзержинский районный суд удовлетворил иск администрации Центрального района к ТСЖ "Маяковского 11". Об этом 26 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов города. 

Суд обязал ТСЖ в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу устранить несанкционированные надписи и рисунки с лицевого фасада дома. 

Русский писатель Даниил Хармс жил и работал в этом доме. В 2005 там установили памятную табличку, а после появился рисунок. Ранее генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что граффити надо сохранить, чтобы потом реставраторы могли его снять. По его мнению, граффити – значительная часть мирового искусства.

Совсем недавно в Петербурге появился барельеф Медузы Горгоны. Лицо напоминает Александра Лукашенко.

Фото: Instagram / @harmstarukha

Теги: граффити, суд, улица маякоговского
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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