В Петербурге появился барельеф Медузы Горгоны. Лицо напоминает Александра Лукашенко

Барельеф с фасада уже сняли коммунальщики.

В Петербурге появился барельеф с Медузой Горгоной от московского уличного художника под ником zoomstreetart. Лицо самой медузы сильно напоминает президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.

В stories автор показал, как создавался барельеф. Работа появилась на фасаде дома №2 на Пушкинской улице. Художник решил поддержать белорусский народ, который выступает против режима в Беларуси, и поставил хештэг #жывебеларусь. Массовые протестные акции против действующего президента проходили летом и осенью 2020-го года.

Барельеф продержался всего несколько часов. На данный момент его оторвали коммунальные службы.

Ранее художник создал граффити с Достоевским.

Видео и фото: Instagram / @zoomstreetart