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В Петербурге появился барельеф Медузы Горгоны. Лицо напоминает Александра Лукашенко

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Барельеф с фасада уже сняли коммунальщики.

В Петербурге появился барельеф с Медузой Горгоной от московского уличного художника под ником zoomstreetart. Лицо самой медузы сильно напоминает президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.

В stories автор показал, как создавался барельеф. Работа появилась на фасаде дома №2 на Пушкинской улице. Художник решил поддержать белорусский народ, который выступает против режима в Беларуси, и поставил хештэг #жывебеларусь. Массовые протестные акции против действующего президента проходили летом  и осенью 2020-го года. 

Барельеф продержался всего несколько часов. На данный момент его оторвали коммунальные службы. 

Ранее художник создал граффити с Достоевским. 

Видео и фото: Instagram / @zoomstreetart

Теги: александр лукашенко, барельеф, медуза горгона
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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