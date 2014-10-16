На набережной канала Грибоедова появилось граффити с Достоевским

В Петербурге на стене дома №67 на набережной канала Грибоедова появился Фёдор Достоевский. На граффити изображен задумчивый писатель с топором в руке, рядом с которым стоит холщовый мешок. По словам автора граффити, русский писатель расчлиняет либеральную идею.
Граффити расположено недалеко от дома, в котором, по мнению исследователей, проживал герой романа "Преступление и наказание" Родион Раскольников.
Ранее в Сосновом Бору заметили уличный арт, посвящённый Евро-2020.
Фото: Instagram / @zoomstreetart
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все