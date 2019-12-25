В Сосновом Бору заметили уличный арт, посвящённый Евро-2020

На стене нарисованы щенки, играющие с футбольным мячом.

Чемпионат Европы по футболу все еще продолжается. Большое спортивное событие стало знаковым не только для фанатов, но и художников по всему миру, которые посвящают свои произведения турниру. Сегодня, 5 июля, в Сосновом Бору заметили новый стрит-арт, передаетOnline47.ru.

Недалеко от железнодорожной платформы 80-й километр на кирпичной стене появилось граффити четырех щенков, которые играют с футбольным мячом.

К сожалению, в этом чемпионате российская команда оказалась на последнем месте в группе В. Завтра, 6 июня, в полуфинале встретятся Италия и Испания, а 7 июля состоится игра между Англией и Данией. Финал чемпионата должен состояться 11 июля.

Ранее мы писали, что Петербург начал готовиться к финалу Лиги чемпионов по футболу.

Фото: Андрей Пашин / "ВКонтакте"