Калиниченко заявил, что Украина сильнее России в футболе

Бывший полузащитник "Спартака" и сборной Украины Максим Калиниченко сравнил российскую сборную и свою национальную команду. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "Бомбардир"
По мнению экс-футболиста, на сегодняшний день сборная Украины сильнее сборной России. Однако, по словам Калиниченко, его насторожила игра команды на чемпионате Европы, который прошел этим летом.
Я понимаю, что объективных и субъективных причин много было, но в отборе до этого, конечно, год назад - команда играла гораздо ярче, гораздо лучше и гораздо квалифицированнее каждый из них. Понимаю, что много травм было у ведущих футболистов.
Максим Калиниченко, экс-полузащитник "Спартака"
Сборная Украины дошла до четвертьфинала Евро-2020, в котором уступила сборной Англии со счетом 0:4. Сборная России не смогла выйти в плей-офф турнира, заняв последнее место в своей группе.
Ранее мы сообщали, что матч "Зенита" ограничит движение на Крестовском острове в субботу.
Видео: YouTube / Бомбардир
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