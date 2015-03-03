  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 20:00
142
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Калиниченко заявил, что Украина сильнее России в футболе

0 0

Он также заявил, что в отборе на Евро-2020 команда играла лучше, чем в финальной стадии турнира.

Бывший полузащитник "Спартака" и сборной Украины Максим Калиниченко сравнил российскую сборную и свою национальную команду. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "Бомбардир"

По мнению экс-футболиста, на сегодняшний день сборная Украины сильнее сборной России. Однако, по словам Калиниченко, его насторожила игра команды на чемпионате Европы, который прошел этим летом.

Я понимаю, что объективных и субъективных причин много было, но в отборе до этого, конечно, год назад - команда играла гораздо ярче, гораздо лучше и гораздо квалифицированнее каждый из них. Понимаю, что много травм было у ведущих футболистов.

Максим Калиниченко, экс-полузащитник "Спартака"

Сборная Украины дошла до четвертьфинала Евро-2020, в котором уступила сборной Англии со счетом 0:4. Сборная России не смогла выйти в плей-офф турнира, заняв последнее место в своей группе.

Ранее мы сообщали, что матч "Зенита" ограничит движение на Крестовском острове в субботу.

Видео: YouTube / Бомбардир

Теги: евро-2020, максим калиниченко, сборная россии по футболу, сборная украины по футболу
Категории: Футбол в России и Европе, Спорт, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии