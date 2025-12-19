Умер экс-главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев

Ему было 85 лет.

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев умер на 86-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вдову Игнатьева.

Экс-тренер национальной команды скончался в ночь на 27 января. В декабре 2024 года у Игнатьева диагностировали онкологическое заболевание. Весной 2025-го сообщалось, что специалисту потребовалась медицинская помощь из-за ухудшения здоровья на фоне осложнений из-за онкологии.

Борис Игнатьев родился 5 декабря 1940 года. Специалист возглавлял юношескую сборную СССР, которая выиграла чемпионат Европы в 1988 году. Он также тренировал сборную России с 1996-го по 1998 год. Последним местом работы Игнатьева было московское "Торпедо". Специалист возглавлял клуб в 2012-2013 годах.

Фото: torpedo.ru