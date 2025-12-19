Сумма вероятной сделки не уточняется.

Футбольный клуб "Зенит" хочет усилиться нападающим "Трабзонспора" Филипе Августо. Об этом сообщает журналист Пабло Оливейра в своем аккаунте в социальной сети X.

По информации источника, сине-бело-голубые намерены подписать 21-летнего бразильца. Сумма вероятной сделки не уточняется. "Зенит" ищет атакующего игрока после того, как команду покинули Лусиано Гонду и Матео Кассьерра. Сине-бело-голубые идут на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 39 очков после 18 игр.

Филипе Августо играет в "Трабзонспоре" с июля 2025 года. В составе турецкого клуба нападающий провел 21 матч во всех турнирах и забил 10 голов. Его трансферная стоимость оценивается в 6 млн евро.

Ранее мы сообщали, что "Црвена Звезда" хочет арендовать защитника "Зенита" Эраковича.

Фото: hurriyet.com.tr