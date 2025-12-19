"Црвена Звезда" хочет арендовать защитника "Зенита" Эраковича

Сербский клуб оформить аренду защитника за 1 млн евро с обязательным выкупом по окончании сезона в рассрочку.

Защитник футбольного клуба "Зенит" Страхиня Эракович может продолжить карьеру в Сербии. Об этом сообщает портал Sportklub.

По информации источника, в услугах 25-летнего игрока заинтересована "Црвена Звезда". Клуб из Белграда ведет переговоры с сине-бело-голубыми о варианте с арендой Эраковича. "Црвена Звезда" готова оформить аренду защитника за 1 млн евро с обязательным выкупом по окончании сезона в рассрочку.

Страхиня Эракович играет в "Зените с 2024 года. В составе сине-бело-голубых защитник стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России. В нынешнем сезоне сербский футболист провел за клуб 19 матчей во всех турнирах и отметился голевой передачей.

Ранее агент Дркушича заявил, что игрок продолжит карьеру в "Зените".

Фото: fc-zenit (Анна Мейер)