Агент Дркушича заявил, что игрок продолжит карьеру в "Зените"

Защитник футбольного клуба "Зенит" и сборной Словении Ваня Дркушич останется в клубе до конца нынешнего сезона. Об этом заявил агент гирока Младлен Ратковица в комментарии "РБ Спорт".

По его словам, у словенского футболиста был вариант с трансфером в греческий ПАОК. Ратковица добавил, что Дркушича очень хотели видеть в клубе. Его контракт с "Зенитом" действует до лета 2029 года.

Но важнее всего то, что Дркушич - игрок "Зенита". Он находится там, где хочет быть и хочет помочь клубу выиграть трофеи в этом сезоне. Младлен Ратковица, футбольный агент

Напомним, Ваня Дркушич играет в "Зените" с 2024 года. В нынешнем сезоне защитник провел в составе сине-бело-голубых 20 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Фото: fc-zenit.ru (Вячеслав Евдокимов)