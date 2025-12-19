Экс-игрок "Зенита" Спивак высказался о возможном сокращении бюджета клуба

По его словам, все контрактные обязательства будут выполняться.

Бывший игрок футбольного клуба "Зенит" Александр Спивак высказался о возможном сокращении бюджета сине-бело-голубых. Об этом он заявил в интервью "Советскому спорту".

Экс-футболист прокомментировал разговоры о том, что руководство "Зенита" сократит бюджет клуба. Эту информацию подтверждал заместитель председателя правления по спортивному развитию сине-бело-голубых Андрей Аршавин. По словам Спивака, ситуация вряд ли негативно скажется на команде.

Не ожидаю какого-то необычайного сокращения. Все контрактные обязательства, думаю, будут выполняться. Возможно, не будет громких приобретений, но в целом, уверен, всё будет в порядке. Алесандр Спивак, экс-футболист "Зенита"

В нынешнем сезоне РПЛ "Зенит" идет на втором месте в турнирной таблице. Команда Сергея Семака набрала 39 очков в 18 матчах и отстает от лидирующего "Краснодара" на один балл.

Фото: Piter.tv