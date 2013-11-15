Матч "Зенита" ограничит движение на Крестовском острове в субботу

Многие ограничения продлятся до полуночи.

В субботу, 11 сентября, футбольный матч на стадионе "Газпром Арена" ограничит движение на Крестовском острове. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Так, с полуночи 11 сентября до полуночи 12 сентября будет прекращено движение транспорта по улице Савиной, Большому Петровскому мосту, набережной Гребного канала, Крестовскому проспекту, Южной дороге, Северной дороге.

С 13.30 до 19.30 ограничат движение по Рюхиной улице, по Кемской улице, набережной Мартынова, Теннисной аллее, Велосипедной аллее. С 16:30 до 19:30 по Яхтенной улице и Приморскому проспекту.

Также движение будет ограничено путем установки дорожных знаков на Крестовском проспекте и по нечетной стороне Яхтенной улицы, поэтому горожан просят быть внимательнее.

С более подробной информацией перекрытия движения и схемой ОДД можно ознакомиться на сайте Смольного.

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Фото: Piter.tv