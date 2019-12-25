Центр Петербурга перекроют из-за празднования 800-летия Александра Невского

Ограничения коснутся площади Александра Невского.

В четверг, 9 сентября, в пресс-службе комитета по транспорту сообщили Piter.tv об ограничении движения транспорта на площади Александра Невского.

Движение перекроют из-за мероприятий, посвященных Дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского.

Так, с 20:00 11 сентября до 22:00 12 сентября прекращается движение по боковому проезду на площади Александра Невского в направлении от Чернорецкого переулка к мосту Александра Невского. С 3 часов ночи до двух часов дня 12 сентября перекроют движение по Невскому проспекту до площади Александра Невского. Схема ОДД опубликована на сайте Смольного.

Ранее мы писали, что крестный ход по Невскому проспекту отменили из-за коронавируса.

Фото: Википедия (Kuds)