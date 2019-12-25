  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Крестный ход по Невскому проспекту отменили из-за коронавируса
Сегодня, 13:44
80
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Крестный ход по Невскому проспекту отменили из-за коронавируса

0 0

В опубликованной ранее программе мероприятий ко дню 800-летия князя Александра Невского крестный ход должен был состояться после литургии в Свято-Троицком соборе.

В четверг, 9 сентября, в Петербурге приняли решение отменить большой крестный ход в честь дня перенесения мощей князя Александра Невского. Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на спикера Законодательного собрания Вячеслав Макарова.

Он отметил, что крестный ход был всегда, однако из-за коронавируса празднование решили провести в другом формате. Празднование и молебен организуют на площади Александра Невского в это воскресенье. 

Макаров уточнил, что заветы небесного покровителя Петербурга помнят и чтят каждый день. 

Благодаря ему мы всегда были победителями во всех ситуациях.

Вячеслав Макаров

Впервые крестный ход прошел в 1743 году, во время правления императрицы Елизаветы Петровны. В советское время и 20 лет после распада Союза шествия не проводили. Традицию возобновили лишь в 2013 году. Крестный ход также был отменен в 2020 году из-за сложной эпидемиологической обстановки. 

Ранее мы писали, что Петербург отпразднует 800-летие князя Александра Невского.

Фото: Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра / Вконтакте

Теги: александр невский 800, крестный ход, невский проспект
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии