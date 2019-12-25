Крестный ход по Невскому проспекту отменили из-за коронавируса

В опубликованной ранее программе мероприятий ко дню 800-летия князя Александра Невского крестный ход должен был состояться после литургии в Свято-Троицком соборе.

В четверг, 9 сентября, в Петербурге приняли решение отменить большой крестный ход в честь дня перенесения мощей князя Александра Невского. Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на спикера Законодательного собрания Вячеслав Макарова.

Он отметил, что крестный ход был всегда, однако из-за коронавируса празднование решили провести в другом формате. Празднование и молебен организуют на площади Александра Невского в это воскресенье.

Макаров уточнил, что заветы небесного покровителя Петербурга помнят и чтят каждый день.

Благодаря ему мы всегда были победителями во всех ситуациях. Вячеслав Макаров

Впервые крестный ход прошел в 1743 году, во время правления императрицы Елизаветы Петровны. В советское время и 20 лет после распада Союза шествия не проводили. Традицию возобновили лишь в 2013 году. Крестный ход также был отменен в 2020 году из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Ранее мы писали, что Петербург отпразднует 800-летие князя Александра Невского.

Фото: Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра / Вконтакте