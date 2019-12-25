В Петербурге начинаются торжества в честь 800-летия князя Александра Невского

В Петербурге пройдут торжественные мероприятия в честь 800-летия небесного покровителя города князя Александра Невского, сообщили в Смольном.
В пятницу, 10 сентября, в Александро-Невской лавре освятят первую мозаичную икону "Святве благоверные князья Федор Новгородский и Александр Невский". Икону изготовили сотрудники общественного благотворительного фонда социальной реабилитации и помощи инвалидам "Кедр" в рамках проекта "Святые покровители града Петра".
11 и 12 сентября на Кронверкской набережной пройдет фестиваль "Невская Битва". Реконструкция напомнит о сражениях, в которых одержало победу русское войско под командованием Александра Невского, в том числе о знаменитом Невском сражении 1240 года.
В ночь с 11 на 12 сентября Дворцовый мост разведут под композиции кантаты Сергея Прокофьева "Александр Невский" с лазерной проекцией.
Главные события запланированы на 12 сентября: в Свято-Троицком соборе пройдёт божественная литургия, а после нее – традиционный крестный ход. Также наградят лауреатов премии правительства Петербурга "За заслуги в укреплении народного единства, сохранении культурного и исторического наследия" имени Александра Невского. Помимо этого, в Благовещенской церкви откроют бюст Александра Невского. Такой же бюст установят в Белграде, столице Сербии.
Ранее мы писали, что Владимир Путин планирует принять участие в праздновании 800-летия Александра Невского.
Фото: Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра / Вконтакте
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