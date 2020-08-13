В МВД рассказали, что уровень агрессии по отношению к милиции по-прежнему высок.

В Белоруссии за сутки задержали около 700 протестующих. Об этом говорится в официальном заявлении местного МВД. Правоохранительные органы заявили, что беспорядки в республике утратили массовый характер, однако на улицы по-прежнему выходит большое количество граждан. Они принимают участие в несогласованных акция протеста.

За участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны около 700 человек сообщение милиции Белоруссии

Представители закона отметили, что уровень агрессии по отношению к силовым структурам в Белоруссии остается высоким. Протесты начались после объявления результатов голосования на президентских выборах. Согласно официальным источникам, около 80% поддержки избирателей набрал Александр Лукашенко.

Харламов призвал Лукашенко остановить насилие над белорусами.

Видео: Telegram / NEXTA Live