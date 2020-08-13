В Белоруссии за сутки задержали около 700 протестующих. Об этом говорится в официальном заявлении местного МВД. Правоохранительные органы заявили, что беспорядки в республике утратили массовый характер, однако на улицы по-прежнему выходит большое количество граждан. Они принимают участие в несогласованных акция протеста.
За участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны около 700 человек
сообщение милиции Белоруссии
Представители закона отметили, что уровень агрессии по отношению к силовым структурам в Белоруссии остается высоким. Протесты начались после объявления результатов голосования на президентских выборах. Согласно официальным источникам, около 80% поддержки избирателей набрал Александр Лукашенко.
Харламов призвал Лукашенко остановить насилие над белорусами.
Видео: Telegram / NEXTA Live
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