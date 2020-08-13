Они выступают против силового подавления мирных протестов в стране.

В Белоруссии увольняются несколько ведущих госканала из-за политического кризиса.

О своём решении уволиться на своей странице в Instagram заявил ведущий программы "Арсенал" на госканале "Беларусь-1" Владимир Бурко. Он рассказал, что "даже в страшном сне" не мог представить того, чтобы техника, о которой он рассказывал, будет применена против собственного народа.

Против мирного населения страны, против женщин и не дай Бог детей. Владимир Бурко, бывший телеведущий

Также с "Беларусь-1" один решил уволиться телеведущий Евгений Перлин. Он вёл новостные выпуски в передачах "Доброе утро, Беларусь!", "Евровидение", "Макаенка, 9". Он заявил, что сейчас, на фоне массовых протестов, ни одна из развлекательных передач не вызывает ту эмоцию, ради которой они были придуманы.

Телеведущая "Беларуси-1" Ольга Бельмач на своей странице в Facebook также рассказала о своём увольнении. Она призвала белорусских силовиков остановиться и перестать избивать и калечить свой народ.

Белорусы, держитесь, вы заслуживаете быть счастливыми! И живыми! Ольга Бельмач, телеведущая

Ранее мы писали, что в Минске и по всей стране утром продолжаются акции солидарности с задержанными.

Видео: Instagram / vladimir_burko