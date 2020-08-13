В Минске утром продолжаются акции солидарности с задержанными. Женщины собираются рядом с Комаровским рынком и встают в цепочки. Их примеру следуют женщины по всей стране, пишет "Интерфакс".
Также женщины встают в "цепочки солидарности" возле станции метро Пушкинская в Минске, где погиб первый протестующий 11 августа. Цепи выстраиваются и у станции метро "Каменная горка".
В городе Лиде аналогичную акцию устроили возле здания райисполкома, в Гродно — у автовокзала. "Цепи солидарности" выстраиваются и в Жодино.
Ранее в МВД Белоруссии рассказали, что в Бресте милиция открывала огонь на поражение.
Видео: TG / TUT.BY, NEXTA live
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все