Цепи выстраиваются и у станции метро "Каменная горка".

В Минске утром продолжаются акции солидарности с задержанными. Женщины собираются рядом с Комаровским рынком и встают в цепочки. Их примеру следуют женщины по всей стране, пишет "Интерфакс".

Также женщины встают в "цепочки солидарности" возле станции метро Пушкинская в Минске, где погиб первый протестующий 11 августа. Цепи выстраиваются и у станции метро "Каменная горка".

В городе Лиде аналогичную акцию устроили возле здания райисполкома, в Гродно — у автовокзала. "Цепи солидарности" выстраиваются и в Жодино.

Ранее в МВД Белоруссии рассказали, что в Бресте милиция открывала огонь на поражение.

Видео: TG / TUT.BY, NEXTA live