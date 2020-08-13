Харламов призвал Лукашенко остановить насилие над белорусами

Он призвал белорусов держаться.

Российский юморист Гарик Харламов призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко остановить насилие над белорусами. Своё заявление он опубликовал на своей странице в Instagram.

Артист добавил, что народ имеет право на мирный протест.

Хочу выразить слова поддержки нашему братскому белорусскому народу! Гарик Харламов, юморист

Он призвал белорусов держаться, а действие белорусских силовиков посчитал недопустимыми.

Харламов отметил, что раньше симпатизировал Лукашенко и не испытывал негатива к нему.

Я вижу, как "Батька" лупит собственный народ дубинками и расстреливает резиновыми пулями.

Харламов призвал Лукашенко остановить насилие и отметил, что "это может очень плохо кончиться".

Ранее в Кремле заявили, что в графике Путина нет встречи с Лукашенко.

Видео: YouTube / TUT.BY. Политика