Харламов призвал Лукашенко остановить насилие над белорусами

Российский юморист Гарик Харламов призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко остановить насилие над белорусами. Своё заявление он опубликовал на своей странице в Instagram.
Артист добавил, что народ имеет право на мирный протест.
Хочу выразить слова поддержки нашему братскому белорусскому народу!
Гарик Харламов, юморист
Он призвал белорусов держаться, а действие белорусских силовиков посчитал недопустимыми.
Харламов отметил, что раньше симпатизировал Лукашенко и не испытывал негатива к нему.
Я вижу, как "Батька" лупит собственный народ дубинками и расстреливает резиновыми пулями.
Харламов призвал Лукашенко остановить насилие и отметил, что "это может очень плохо кончиться".
Ранее в Кремле заявили, что в графике Путина нет встречи с Лукашенко.
Видео: YouTube / TUT.BY. Политика
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