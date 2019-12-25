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Директор Эрмитажа выступил в защиту граффити с Даниилом Хармсом
Сегодня, 15:49
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smirenny

Директор Эрмитажа выступил в защиту граффити с Даниилом Хармсом

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По мнению Пиотровского, рисунок нужно защитить и сохранить.

В среду, 7 апреля, генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский прокомментировал последние новости о портрете поэта и писателя Даниила Хармса на улице Маяковского, 11А, который хотят закрасить.

Пиотровский заметил, что прекрасный рисунок надо сохранить, чтобы потом реставраторы могли его снять. Директор Эрмитажа также уточнил, что граффити – значительная часть мирового искусства.

Ранее Дзержинский районный суд назначил иск об удалении граффити, который подала администрация Центрального района. Решение оспорит ТСЖ "Маяковского 11". 

 Напомним, Даниил Хармс жил и работал в этом доме. В 2005 там установили памятную табличку, а после появился рисунок.

Ранее мы писали, что жильцы дома на Маяковской борются с властями Центрального района за сохранение граффити Хармса.

Фото: Афиша / VK

Теги: граффити с даниилом хармсом, директор эрмитажа
Категории: Лента новостей,

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