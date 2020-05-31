Граффити с Даниилом Хармсом на улице Маяковского требуют устранить через суд

Иск подала администрация Центрального района.

В понедельник, 5 апреля, Дзержинский районный суд назначил предварительное судебное заседание по иску администрации Центрального района к ТСЖ "Маяковского 11" с требованием привести жилой дом в надлежащее состояние.

Истец требует через суд закрасить несанкционированные граффити с Даниилом Хармсом с лицевого фасада дома 11А на улице Маяковского.

Предварительное заседание пройдет 28 апреля. Предполагается, что к подаче иска привело обращение некой Фатимы И. (пользовательница портала "Наш Санкт-Петербург"), пожаловавшаяся в марте прошлого года на граффити. Об этом сообщила "Фонтанка".

Напомним, что граффити уже хотели закрасить несколько лет назад, в 2016 году. Тогда за сохранение изображения Хармса выступил действующий на тот момент губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

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Фото: Афиша/ VK