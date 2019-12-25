Запущенный памятник конке на Васильевском ушел с молотка за 11 тысяч рублей

Новая владелица хочет сделать из памятника туристический объект.

В середине марта Екатерина Шабалина приобрела на торгах памятник конке у метро "Василеостровская" за 11 тысяч рублей. Оказалось, что памятник является обычным нестационарным объектом торговли, а не арт-объектом. Об этом сообщила "Фонтанка".

В планы Шабалиной входило сделать из памятника туристический объект после благоустройства. Прообразом послужил памятник трамваю в Выборге, внутри которого располагается кафе. Позже выяснилось, что бизнес-проект оказался низкой доходности, ведь к нему прилагаются миллионные долги.

Горожанам не нравился облик конки: скульптуру исписали граффити, решетку возле нее сломали, а вагончик использовали под мусорку. Граффити с пластиковых коней уже не раз оттирали волонтеры, но более основательные работы невозможно было выполнить без согласия собственника. Однако привести в порядок памятник невозможно даже при поддержке районной администрации. Вагон принадлежал ООО "Глиссада", компании, которую признали банкротом в 2019 году, а единственный ее актив оценили в 10 тысяч рублей (по размеру уставного капитала).

Екатерина Шабалина купила всю компанию, повысим цену на тысячу рублей. По мнению новой владелицы, памятник придется капитально облагораживать. По оценке Екатерины, на оформление прав собственности может уйти 2–3 недели и сразу после этого конку начнут приводить в порядок. Точных подсчетов средств, которые придется потратить на памятник, пока нет.

Напомним, что конка появилась на Андреевском бульваре в 2004 году. Это модель-копия вагона трамвая на конной тяге образца 1872–1878 годов. "Глиссада" использовала конку как точку продажи авиационных и железнодорожных билетов

Помимо долгов в размере 3,35 миллионов рублей, в городском комитете по инвестициям, у компании накопился долг за аренду участка земли под памятником — около 250 тыс. рублей.

Ранее мы писали, что горожане привели в порядок памятник конке у метро "Василеостровская".

Фото: Piter.TV