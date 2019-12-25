Горожане привели в порядок памятник конке у метро "Василеостровская"

Piter.tv показывает, как памятник очищали от граффити, убрали мусор и красили проблемные места.

В субботу, 24 октября, у станции метро "Василеостровская" собрались представители администрации Василеостровского района и активисты общества по защите и охране памятников для приведения знаменитого памятника конке в порядок. О проблеме накануне рассказывал Piter.tv. В соцсетях обращали внимание на заброшенный вид монумента.

В процессе работы вагончик удалось отмыть от нанесенных на него граффити, убрать мусор и подкрасить проблемные места.

Наша главная задача — привлечь внимание к этому объекту, снять ощущение бесхозности. Конка любима многими горожанами и василеостровцами. Очень хочется эту любовь реализовать в действии — сказал замглавы петербургского Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Сергей Васильев.

Первоначально конка использовалась для продажи железнодорожных и авиа-билетов. Но со временем эти услуги стали не востребованными для жителей города и его собственник разорился. Памятник стал заброшенным и запустевшим.

Каких-то правовых оснований для того, чтобы направить [на ремонт памятника] бюджетные средства, у нас нет и практически ежемесячно мы организуем какие-то работы. Мы привлекаем волонтерское движение, сегодня, например, нам помогает общество по защите памятников и все вместе мы эту проблему решаем – отметил Владлен Родионов, заместитель главы администрации Василеостровского района.

Активисты сильно обеспокоены дальнейшей судьбой памятника и поэтому не собираются обходиться одним днем для приведения его в порядок. Они готовы уделить ему сколько внимания, сколько этого требует время.

Мы придем еще раз и еще раз, чтобы довершить начатое. Если мы сейчас ее очистим и продемонстрируем, что конка вообще красивая, чистая, после этого, мне кажется, что уменьшится количество людей, которые захотят что-то с ней плохое сделать – высказался Сергей Васильев.

После того как конка будет окончательно приведена в порядок, администрация района планирует обратиться в Комитет имущественных отношений для расторжения договора с собственником и найти нового инвестора, готового работать на благо района и себя.

Ранее в районной администрации в диалоге с Piter.tv отметили, что сейчас собственник нестационарного торгового объекта, которым и является памятник, не имеет возможность обеспечить его функционирование и содержание. Компания после завершения юридических процедур банкротства готова передать на содержание "иным лицам".

В настоящее время за памятником уход осуществляется "по мере необходимости" при помощи сил социально ориентированного бизнеса и коммунальных служб, поскольку такое многолюдное место не может выглядеть неряшливо, уточнили в администрации.

У станции метро "Василеостровской" памятник конке открыли в 2004 году. Сначала здесь появилась копия вагона по чертежам Путиловского завода, затем к ней добавили скульптуры лошадей и вагоновожатого.

Фото, текст: Елена Помогайбина / Piter.tv