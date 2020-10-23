Памятник конке у "Василеостровской" приведут в порядок на субботнике

Piter.tv узнал о том, что происходит сейчас с памятником, широко известным для горожан.

Судьба памятника конке у станции метро "Василеостровская" крайне обеспокоила горожан. В соцсетях накануне обратили внимание на заброшенный вид монумента, а теперь в истории грядет новый поворот. Корреспондент Piter.tv разобрался том, что происходит сейчас с памятником, широко известным для горожан.

В субботу, 24 октября, активисты собираются провести субботник у памятника, чтобы его очистить и покрасить некоторые ее элементы. Начало в 12:00, мероприятие согласовано с администрацией Василеостровского района.

В районной администрации в диалоге с Piter.tv отметили, что сейчас собственник нестационарного торгового объекта, которым и является памятник, не имеет возможность обеспечить его функционирование и содержание. Компания после завершения юридических процедур банкротства готова передать на содержание "иным лицам".

В настоящее время за памятником уход осуществляется "по мере необходимости" при помощи сил социально ориентированного бизнеса и коммунальных служб, поскольку такое многолюдное место не может выглядеть неряшливо, уточнили в администрации.

Заместитель председателя петербургского Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Сергей Васильев в разговоре с нашим порталом отметил, что собственник памятника ООО "Глиссада" беспокоится за судьбу скульптурной группы и вагона и уже старался "пристроить их в хорошие руки", но безуспешно. Васильев указал, что в ближайшее время надо будет стереть граффити, убрать грязь в вагоне и немного его подкрасить. Сейчас важнее следить за состоянием памятника регулярно, но и такая разовая акция имеет смысл, чтобы все знали о его состоянии, считает эксперт.

Памятник страдал от вандалов и ранее. В январе 2020 года хулиганы изобразили "огромную страшную аббревиатуру" на памятнике конке у станции метро "Василеостровская". Летом этого года горожане жаловались на замусоренность скульптурной группы.

У станции метро "Василеостровской" памятник конке открыли в 2004 году. Сначала здесь появилась копия вагона по чертежам Путиловского завода, затем к ней добавили скульптуры лошадей и вагоновожатого. На этом месте работала торговая точка по продаже билетов на поезда и самолеты.

Видео: Piter.tv