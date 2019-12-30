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Вандалы изуродовали памятник конке на Васильевском острове
Сегодня, 12:43
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Arinablinova

Вандалы изуродовали памятник конке на Васильевском острове

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На вагончике нарисовали огромное граффити.

В субботу, 25 января, стало известно, что хулиганы изобразили "огромную страшную аббревиатуру" на памятнике конке у станции метро "Василеостровская". Об этом стало известно из группы "Живём на Васильевском", социальной сети "ВКонтакте".

В комментариях призывают срочно "обратить на это внимание" и принять меры.

Эти возмущения особенно актуальны, учитывая, что отделение полиции находится совсем рядом, примерно в тридцати метрах от памятника. 

Фото: vasilyevskiyostrov

Ранее мы писали, что вандалы повредили в Колпино скульптуру "Дети войны".

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Категории: Лента новостей,

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