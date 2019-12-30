Вандалы повредили в Колпино скульптуру "Дети войны"

Неизвестные повредили в Колпино скульптуру "Дети войны". Об этом сообщили в социальных сетях вечером 14 января. По данным очевидцев, около местного Дворца творчества детей и молодежи вандалы испортили архитектурную композицию.
Больше всего пострадала фигура девочки. Она держала в руках снаряд. Предположительно ее пытались сорвать с постамента. В результате на ней появились глубокие трещины. Подобные проблемы замечены и на одной из ног мальчика. Злоумышленникам удалось испортить штангенциркуль, который юноша держал в руках. На данный момент по факту ведется проверка. действия преступников возмутили жителей города. Они находят действия вандалов аморальными.
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Фото: Вконтакте/МО Колпино
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