Вандалы повредили в Колпино скульптуру "Дети войны"

Преступникам удалось испортить фигуры у детского Дома творчества.

Неизвестные повредили в Колпино скульптуру "Дети войны". Об этом сообщили в социальных сетях вечером 14 января. По данным очевидцев, около местного Дворца творчества детей и молодежи вандалы испортили архитектурную композицию.

Больше всего пострадала фигура девочки. Она держала в руках снаряд. Предположительно ее пытались сорвать с постамента. В результате на ней появились глубокие трещины. Подобные проблемы замечены и на одной из ног мальчика. Злоумышленникам удалось испортить штангенциркуль, который юноша держал в руках. На данный момент по факту ведется проверка. действия преступников возмутили жителей города. Они находят действия вандалов аморальными.

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Фото: Вконтакте/МО Колпино

