Вандалы опять раскрасили барельеф русалки на доме Николаевых

Из глаз музы льются кровавые слезы.

В Петербурге от действий вандалов пострадал барельеф русалки на фасаде дома Николаевых. Злоумышленники уже не в первый раз портят внешний облик архитектурной композиции на Садовой улице. По данному инциденту ведется проверка от МВД. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Очередные фотографии с испорченным барельефом появились в социальных сетях. На снимках видно, что глаза русалки раскрашены темной краской, которая имитирует кровавые слезы. Подобное происходило еще в декабре 2018 года. Также образы оказались испорчены весной 2019 года. Тогда барельефы частично обрушились и реставраторам пришлось восстанавливать исторические объекты.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Доме Николаевых по Садовой обрушился отреставрированный барельеф музы.

Фото: Вконтакте/Центральный район за комфортную городскую среду обитания

