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Вандалы опять раскрасили барельеф русалки на доме Николаевых
Сегодня, 6:15
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lesjasap

Вандалы опять раскрасили барельеф русалки на доме Николаевых

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Из глаз музы льются кровавые слезы.

В Петербурге от действий вандалов пострадал барельеф русалки на фасаде дома Николаевых. Злоумышленники уже не в первый раз портят внешний облик архитектурной композиции на Садовой улице. По данному инциденту ведется проверка от МВД. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Очередные фотографии с испорченным барельефом появились в социальных сетях. На снимках видно, что глаза русалки раскрашены темной краской, которая имитирует кровавые слезы. Подобное происходило еще в декабре 2018 года. Также образы оказались испорчены весной 2019 года. Тогда барельефы частично обрушились и реставраторам пришлось восстанавливать исторические объекты. 

Ранее Piter.tv писал о том, что в Доме Николаевых по Садовой обрушился отреставрированный барельеф музы.

Фото: Вконтакте/Центральный район за комфортную городскую среду обитания
 

Теги: барельеф, вандализм, дом николаевых, русалка
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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