Вандалы испортили старинные барельефы русалок на доме в центре Петербурга

Неизвестные почти отбили голову старинной русалки, которую отреставрировали пару лет назад. Другие русалки были облиты краской.

В Петербурге неизвестные вандалы разрисовали краской барельефы дома Николаевых, который находится на углу Садовой и Банковского переулка, сообщили 9 декабря активисты движения "Красивый Петербург".

Историческое здание рискует остаться без "русалок", украшающих здание с начала прошлого века. Они неоднократно подвергались нападениям со стороны хулиганов. В 2014 году один барельеф был разбит. После обращения горожан, власти провели реставрацию.

Активисты вновь намерены направить обращения в КГИОП и полицию.

Дом Николаевых был построен неизвестным архитектором в конце 18 века и, в последствии, неоднократно перестраивался. В 1903 году архитектор Григорий Люцедарский перестроил угловую часть дома на пересечении Садовой и Банковского переулка, при этом украсив цоколь гранитной щепой, а в простенках между окнами создав скульптурные изображения женских голов в стиле модерн. В 2001 году дом был включен в "список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, культурную, художественную или иную культурную ценность".

Фото: citywalls.ru