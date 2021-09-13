Павильон у Приморской покрыли стойкими граффити

Дорожникам предстоит тяжёлый демонтаж.

На улице Кораблестроителей у станции метро "Приморская" в Санкт-Петербурге повреждён павильон остановки общественного транспорта. Несколько дней назад сооружение было разрисовано неизвестными, после чего уполномоченные структуры получили заявление для оценки ущерба и дальнейшего взыскания средств с причастных.

Объект находится в ведении ГБУ "Центральное УРДиБ". Сотрудники учреждения приступили к работам по очистке. На поверхности нанесена стойкая краска, что усложняет восстановление. Граффити затронули стеклянные панели, скамейку и элементы крыши павильона.

Если удалить нанесённые рисунки не удастся, специалисты допустили возможность полной замены отдельных частей конструкции.

Фото: freepik