В Петербурге за двое суток разобрали фонтан во дворе на улице Севастьянова

Водоканал сообщил о краже 24 элементов с городского фонтана в Московском районе.

Неизвестные похитили 24 детали с фонтана у дома №4 на улице Севастьянова в Санкт-Петербурге. По данным ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", первая кража произошла 9 августа, когда пропали четыре насадки для формирования водных узоров.

На следующий день злоумышленники вернулись и забрали ещё 14 форсунок и пять шаровых кранов. В результате оборудование фонтана оказалось частично выведено из строя, и он теперь работает с неполной водной картиной.

"Водоканал" сообщил, что обратился в полицию. В зависимости от ущерба виновным может грозить административная или уголовная ответственность. Полноценная работа фонтана возобновится только после восстановления украденных элементов.

Фото: Piter.TV