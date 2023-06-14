В Кронштадте прошли профилактические мероприятия на памятниках

Сотрудники выполнили очистку и осмотр монументов.

Работа художников-реставраторов продолжается в знаменитом городе-воинской славе Кронштадте. Сегодняшний день ознаменовался проведением профилактических мероприятий на нескольких знаковых мемориалах, посвящённых известным деятелям истории и науки. Эти сведения были опубликованы в Telegram-канале Государственного музея городской скульптуры. Руководство работами осуществлялось специалистом Алексеем Кадыгробовым.

Сотрудники выполнили очистку и осмотр монументов, установленных в честь выдающегося физика, нобелевского лауреата Петра Леонидовича Капицы, знаменитого мореплавателя, открывшего Антарктиду, Федора Федоровича Беллинсгаузена, а также мичмана легендарного линейного корабля "Азов" Алексея Андреевича Домашенко.

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Видео: Telegram / Музей Городской Скульптуры