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В Кронштадте прошли профилактические мероприятия на памятниках

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Сотрудники выполнили очистку и осмотр монументов.

Работа художников-реставраторов продолжается в знаменитом городе-воинской славе Кронштадте. Сегодняшний день ознаменовался проведением профилактических мероприятий на нескольких знаковых мемориалах, посвящённых известным деятелям истории и науки. Эти сведения были опубликованы в Telegram-канале Государственного музея городской скульптуры. Руководство работами осуществлялось специалистом Алексеем Кадыгробовым.

Сотрудники выполнили очистку и осмотр монументов, установленных в честь выдающегося физика, нобелевского лауреата Петра Леонидовича Капицы, знаменитого мореплавателя, открывшего Антарктиду, Федора Федоровича Беллинсгаузена, а также мичмана легендарного линейного корабля "Азов" Алексея Андреевича Домашенко.

Ранее мы сообщили о том, что рекордное количество цветов украсит остров Котлин ко Дню ВМФ.

Видео: Telegram / Музей Городской Скульптуры

Теги: кронштадт, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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