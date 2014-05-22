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Рекордное количество цветов украсит остров Котлин ко Дню ВМФ
Сегодня, 12:52
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Рекордное количество цветов украсит остров Котлин ко Дню ВМФ

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В нынешнем году в Кронштадте впервые реализован грандиозный проект по ландшафтному дизайну, который позволил увеличить масштабы озеленения сразу в 10 раз.

Ко Дню военно-морского флота остров Котлин украсят рекордное количество цветов, объявил глава Кронштадтского района Андрей Кононов в своем Telegram-канале.

В нынешнем году в Кронштадте впервые реализован грандиозный проект по ландшафтному дизайну, который позволил увеличить масштабы озеленения сразу в 10 раз. Сейчас специалисты занимаются расстановкой 1340 декоративных конструкций, выполненных в морском стиле — классических якорей и элегантных кораблей, похожих на знаменитый шпиль Адмиралтейства в Петербурге. Одновременно идет приведение в порядок зеленых насаждений и посадка более 32 тысяч ярких растений.

Кононов просит бережно относиться к новому праздничному убранству нашего прекрасного города. Следует помнить, что за состоянием городской среды следит видеонаблюдение. Цветочное оформление является общим достоянием, предназначено радовать всех местных жителей и гостей Кронштадта.

Ранее мы сообщили о том, что в  Кронштадте активно идёт реставрация Сухопутного манежа.

Фото: Telegram /  Андрей Кононов

Теги: кронштадт, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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