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С крыши дома на Невском проспекте неизвестные сбрасывали трубы и пожарные лестницы
Сегодня, 9:41
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С крыши дома на Невском проспекте неизвестные сбрасывали трубы и пожарные лестницы

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Конструкции летели на крыши соседних зданий, к счастью, люди не пострадали.

Неизвестные забрались на крышу одного из домов по Невскому проспекту в Петербурге и сбрасывали оттуда трубы и пожарные лестницы. Об этом пишет "Фонтанка".

Инцидент произошел днем 23 февраля, длился акт вандализма примерно 20 минут. Конструкции летели на крыши соседних зданий, к счастью, люди не пострадали. 

В УК заявили о том, что к ним поступила заявка о случившемся, масштаб повреждений оценят только сегодня, 24 февраля. Злоумышленников будут искать. 

Ранее мы рассказывали о том, что вандалы второй раз за зиму сломали молодые ели в Удельном парке. 

Фото: Piter.TV 

Теги: вандалы, невский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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