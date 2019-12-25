С крыши дома на Невском проспекте неизвестные сбрасывали трубы и пожарные лестницы

Конструкции летели на крыши соседних зданий, к счастью, люди не пострадали.

Неизвестные забрались на крышу одного из домов по Невскому проспекту в Петербурге и сбрасывали оттуда трубы и пожарные лестницы. Об этом пишет "Фонтанка".

Инцидент произошел днем 23 февраля, длился акт вандализма примерно 20 минут. Конструкции летели на крыши соседних зданий, к счастью, люди не пострадали.

В УК заявили о том, что к ним поступила заявка о случившемся, масштаб повреждений оценят только сегодня, 24 февраля. Злоумышленников будут искать.

Ранее мы рассказывали о том, что вандалы второй раз за зиму сломали молодые ели в Удельном парке.

Фото: Piter.TV