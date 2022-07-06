Вандалы второй раз за зиму сломали молодые ели в Удельном парке

Первый подобный случай был зафиксирован в начале декабря, когда кто-то повредил кору старых лиственниц на верхней террасе и вскопал землю вокруг них.

В Удельном парке вновь замечены акты вандализма — уже второй раз за зиму. Неизвестные сломали семь молодых елочек на нижней террасе парка, неподалеку от детской площадки. Активисты сообщили о происшествии в полицию и в комитет по природопользованию Санкт-Петербурга, сообщает сообщество "Удельный парк СПб", которое ведут экоактивисты.

Первый подобный случай был зафиксирован в начале декабря, когда кто-то повредил кору старых лиственниц на верхней террасе и вскопал землю вокруг них. Тогда администрация сообщества обратилась в полицию, но сотрудники 35 отдела Приморского района не обнаружили нарушений.

Сейчас ущерб значительно серьезнее: уничтожены целых семь деревьев. "Мы направили заявления не только в полицию, но и в комитет по природопользованию. Надеемся, что удастся найти и привлечь к ответственности виновных", — комментируют в сообществе.

Подобный инцидент произошел в декабре в соседнем парке Сосновка, где две женщины срубили небольшую елочку, но благодаря очевидцам их удалось задержать.

Ранее мы сообщили о том, что лиственница из Удельного парка признана памятником живой природы.

Фото: Вконтакте / Удельный парк СПб