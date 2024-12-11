Лиственница из Удельного парка признана памятником живой природы

Экологи пытались получить для дерева соответствующий статус еще восемь лет назад, но безуспешно.

В Удельном парке лиственница возрастом около двухсот лет получила статус "Дерево – памятник живой природы", сообщили в пресс-службе парка.

Эта величественная лиственница, возможно, была свидетелем дуэли Александра Пушкина на Черной речке, а также точно помнит времена отмены крепостного права. Экологи пытались получить для дерева соответствующий статус еще восемь лет назад, но безуспешно. Лишь в июле 2024 года благодаря усилиям Андрея Степанова, члена Русского генеалогического общества, лиственнице был присвоен почетный статус.

Стоит отметить, что это не единственное дерево в Удельном парке, внесенное в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Ранее, в ноябре 2024 года, туда были включены 160-летняя береза и другая 150-летняя лиственница.

Ранее мы сообщили о том, что свиристели лакомятся рябиной в жилых районах Петербурга.

Фото: ВКонтакте / Удельный парк СПб (Андрей Степанов)