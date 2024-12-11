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Cвиристели лакомятся рябиной в жилых районах Петербурга
Сегодня, 9:05
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Cвиристели лакомятся рябиной в жилых районах Петербурга

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Часто этих пернатых легче услышать, чем заметить, благодаря характерным звукам, которые они издают.

В жилых районах Петербурга появились свиристели. Фотографии этих птиц, сделанные Станиславом Крутоверцевым, были опубликованы в Telegram-канале "АстроФотоБолото".

Эти пернатые гости активно поедают ягоды рябины, создавая вокруг себя шум и суету. Часто их легче услышать, чем заметить, благодаря характерным звукам, которые они издают. Поэтому, проходя мимо деревьев с рябиной, стоит внимательно прислушиваться.

Каждый год в Петербурге остаются на зиму более 50 видов птиц.

Ранее мы сообщили о том, что в Ржевском лесопарке заметили редкого дрозда.

Фото: Telegram / АстроФотоБолото (Станислав Крутоверцев)

Теги: санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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